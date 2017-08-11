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    «Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане

    Теги Василий Уткин телевидение сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Матч ТВ

    Комментатор Василий Уткин сообщил о том, что телеканал «Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

    «Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде в Пхенчхане. В Корее не заказаны студийные площади, комментировать планируется из Москвы, на месте будут работать только съемочные группы, которые будут готовить информационные сюжеты.

    Это навряд ли может быть скорректировано в оставшееся до Олимпиады время, поскольку все сроки для аренды комментаторских позиций и организации студии на месте событий исчерпаны.

    Это наверняка связано с экономией бюджета. Стоит вспомнить, что телеканал Россия-2 на Олимпиаде в Лондоне тоже практически не работал на месте. Но вряд ли экономия может быть единственным резоном.

    Весьма вероятно, что на самом деле люди, принимающие решения о финансировании, достаточно высоко оценивают риски по дисквалификации сборной России полностью или частично на ближайших Зимних Играх. И в этом случае овчинка выделки действительно может не стоить.

    Еще в начале календарного года планы «Матч ТВ» по освещению Олимпиады были совершенно иными и подразумевали работу по самому высокому ранжиру», – написал Уткин.

    Напомним, что Правительство России выделит «Матч ТВ» миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске.

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