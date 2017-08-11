Комментатор Василий Уткин сообщил о том, что телеканал «Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«Матч ТВ» свернул активность по организации работы на Олимпиаде в Пхенчхане. В Корее не заказаны студийные площади, комментировать планируется из Москвы, на месте будут работать только съемочные группы, которые будут готовить информационные сюжеты.

Это навряд ли может быть скорректировано в оставшееся до Олимпиады время, поскольку все сроки для аренды комментаторских позиций и организации студии на месте событий исчерпаны.



Это наверняка связано с экономией бюджета. Стоит вспомнить, что телеканал Россия-2 на Олимпиаде в Лондоне тоже практически не работал на месте. Но вряд ли экономия может быть единственным резоном.



Весьма вероятно, что на самом деле люди, принимающие решения о финансировании, достаточно высоко оценивают риски по дисквалификации сборной России полностью или частично на ближайших Зимних Играх. И в этом случае овчинка выделки действительно может не стоить.



Еще в начале календарного года планы «Матч ТВ» по освещению Олимпиады были совершенно иными и подразумевали работу по самому высокому ранжиру», – написал Уткин.

Напомним, что Правительство России выделит «Матч ТВ» миллиард рублей на трансляцию Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске.