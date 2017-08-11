Родственник Коутиньо о трансферном запросе: «Филиппе старался найти мирное решение, но безрезультатно»

Близкий родственник полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо прокомментировал решение игрока подать клубу запрос о трансфере.

«Филиппе очень старался найти мирное решение в этой ситуации, но безрезультатно.

Коутиньо с огромной любовью относится к клубу и болельщикам, но, как уже отмечали в прошлом Стивен Джеррард и Луис Суарес, «Ливерпуль» не позволяет своим игрокам уходить на условиях мира», – сказал член семьи Коутиньо.

Сегодня «Ливерпуль» заявил о том, что «никакие предложения по Коутиньо не будут рассматриваться».

Ранее клуб отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 миллионов евро.

Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли