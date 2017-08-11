Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Родственник Коутиньо о трансферном запросе: «Филиппе старался найти мирное решение, но безрезультатно»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Близкий родственник полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо прокомментировал решение игрока подать клубу запрос о трансфере.

    «Филиппе очень старался найти мирное решение в этой ситуации, но безрезультатно.

    Коутиньо с огромной любовью относится к клубу и болельщикам, но, как уже отмечали в прошлом Стивен Джеррард и Луис Суарес, «Ливерпуль» не позволяет своим игрокам уходить на условиях мира», – сказал член семьи Коутиньо.

    Сегодня «Ливерпуль» заявил о том, что «никакие предложения по Коутиньо не будут рассматриваться».

    Ранее клуб отказался продать Коутиньо «Барселоне» за 100 миллионов евро.

    Коутиньо в «Барселоне»? Это вряд ли

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться