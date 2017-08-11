Панов вступил во «Фратрию»
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов стал членом объединения болельщиков «Спартака».
«Сегодня бывший нападающий сборной России, «Зенита» и «Торпедо» стал обладателем карты друзей «Фратрии».
А недавно форвард пробил выезд за «Спартак», – говорится в твиттере «Фратрии».
Напомним, фанаты «Зенита» после матча со «Спартаком» (5:1) напали на Панова, одетого в красно-белые цвета.
🔥Сегодня бывший нападающий @TeamRussia, Зенита и Торпедо стал обладателем карты друзей Фратрии— Фратрия (@fratria) 11 августа 2017 г.
А недавно форвард пробил выезд за #Спартак 👌 pic.twitter.com/eMsT4f8E3q
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