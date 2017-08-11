Панов вступил во «Фратрию»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов стал членом объединения болельщиков .

«Сегодня бывший нападающий сборной России, и «Торпедо» стал обладателем карты друзей «Фратрии».

А недавно форвард пробил выезд за , – говорится в твиттере «Фратрии».

Напомним, фанаты «Зенита» после матча со «Спартаком» (5:1) напали на Панова, одетого в красно-белые цвета.