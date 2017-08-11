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    Панов вступил во «Фратрию»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия болельщики Александр Панов Фратрия

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов стал членом объединения болельщиков «Спартака».

    «Сегодня бывший нападающий сборной России, «Зенита» и «Торпедо» стал обладателем карты друзей «Фратрии».

    А недавно форвард пробил выезд за «Спартак», – говорится в твиттере «Фратрии».

    Напомним, фанаты «Зенита» после матча со «Спартаком» (5:1) напали на Панова, одетого в красно-белые цвета.

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