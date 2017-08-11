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    Отступные в новом контракте Иско с «Реалом» – 700 млн евро

    Теги Реал Мадрид примера Испания Реал Мадрид Кастилья Иско

    Полузащитник «Реала» Иско заключил новый долгосрочный контракт с клубом.

    Соглашение 25-летнего испанского хавбека с отступными 700 миллионов подписано по схеме «4+1». Игрок будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

    «Реал» официально объявит о новом контракте с Иско после Суперкубка Испании с «Барселоной».

    Как сообщил As источник, знакомый с ситуацией, в первой команде «Реала» нет игроков с отступными ниже 500 миллионов, а отступные в молодежной команде – 300 миллионов.

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