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    Футбольный судья признался, что он гей, Гулиев выиграл 200-метровку и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Завершился 5-й тур РФПЛ. «Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» (3:2). По ходу дела хавбек гостей Мамаев вроде как назвал обезьяной защитника грозненской команды Родолфо. Позже Павел извинился.

    2. Представитель Турции Рамиль Гулиев стал чемпионом мира в беге на 200 метров. Победа белого спортсмена в спринте – редкость.

    3. Там же, в Лондоне, россиянка Мария Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту.

    4. Футбольный судья Райан Аткин, обслуживающий игры низших английских лиг, признался, что он гей.

    5. «ПСЖ» пытается купить у «Монако» Мбаппе. Marca сообщила, что трансфер практически согласован. По информации Ди Марцио, все не так просто.

    6. «Зенит» официально заключил трехлетний контракт с форвардом Панюковым.

    7. «Спартак» пытается подписать Эсекиэля Гарая. Агент Жорже Мендеш может поспособствовать трансферу.

    8. Защитник «ПСЖ» Серж Орье согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед».

    9. Виктория Азаренко судится с отцом своего ребенка за право опеки.

    10. Team Empire вылетела с The International 7 и заняла 7-8-е место. Team Liquid выбила Virtus.pro.

    11. Нападающий Юнас Энлунд близок к возвращению в «Сибирь».

    Цитата:

    Дмитрий Тарасов про потасовку с Кудряшовым: «Жду тебя в любом ресторане Москвы, разберемся как мужики».

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