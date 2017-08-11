Футбольный судья признался, что он гей, Гулиев выиграл 200-метровку и другие новости утра
1. Завершился 5-й тур РФПЛ. «Краснодар» на выезде обыграл «Ахмат» (3:2). По ходу дела хавбек гостей Мамаев вроде как назвал обезьяной защитника грозненской команды Родолфо. Позже Павел извинился.
2. Представитель Турции Рамиль Гулиев стал чемпионом мира в беге на 200 метров. Победа белого спортсмена в спринте – редкость.
3. Там же, в Лондоне, россиянка Мария Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту.
4. Футбольный судья Райан Аткин, обслуживающий игры низших английских лиг, признался, что он гей.
5. «ПСЖ» пытается купить у «Монако» Мбаппе. Marca сообщила, что трансфер практически согласован. По информации Ди Марцио, все не так просто.
6. «Зенит» официально заключил трехлетний контракт с форвардом Панюковым.
7. «Спартак» пытается подписать Эсекиэля Гарая. Агент Жорже Мендеш может поспособствовать трансферу.
8. Защитник «ПСЖ» Серж Орье согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед».
9. Виктория Азаренко судится с отцом своего ребенка за право опеки.
10. Team Empire вылетела с The International 7 и заняла 7-8-е место. Team Liquid выбила Virtus.pro.
11. Нападающий Юнас Энлунд близок к возвращению в «Сибирь».
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Дмитрий Тарасов про потасовку с Кудряшовым: «Жду тебя в любом ресторане Москвы, разберемся как мужики».
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