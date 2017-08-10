Азаренко судится с отцом своего ребенка за право опеки над сыном

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко и ее бывший молодой человек Билл Маккиг судятся за право опеки над их сыном Лео.

Сообщается, что Азаренко и Маккиг расстались в июле этого года. Мужчина обратился в суд Беверли-Хиллз и заявил, что белоруска похитила их сына. Суд постановил, что ребенок должен находиться в Лос-Анджелесе, и Азаренко временно лишили к нему доступа.

В результате белоруска решила обратиться к израильскому специалисту по семейному праву Зеву Вельнеру. В сентябре состоится процесс, который определит, с кем из родителей останется ребенок. Сообщается, что из-за разбирательства белоруска пропустит турнир в Цинциннати и, возможно, US Open.

Вельнер планирует требовать от Маккига компенсацию нанесенного вреда с учетом упущенного заработка на турнирах. По его оценкам, сумма может составить до 10 миллионов долларов. Шансы Азаренко в борьбе за опеку над ребенком адвокат оценивает как высокие.