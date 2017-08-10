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    «Ахмат» – «Краснодар». Мамаев назвал Родолфо обезьяной, произошла драка

    Теги Родолфо Премьер-лига Россия происшествия Ахмат Павел Мамаев Краснодар Ризван Уциев Павел Занозин

    В перерыве матча «Ахмат» – «Краснодар» произошла стычка между хавбеком гостей Павлом Мамаевым и защитником хозяев Родолфо.

    «В перерыве в подтрибунном помещении была потасовка, Уциев, дававший интервью, прерывался, чтобы успокоить дравшихся, я так понимаю, по всей видимости, Мамаева и Родолфо», – рассказал в эфире комментатор матча Павел Занозин.

    «Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфо, как я и предполагал, «обезьяна» в подтрибунке, из-за этого началась стычка!» – сообщил журналист Адам Зубайраев.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Краснодар».

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