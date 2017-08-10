«Ахмат» – «Краснодар». Мамаев назвал Родолфо обезьяной, произошла драка

В перерыве матча «Ахмат» – произошла стычка между хавбеком гостей Павлом Мамаевым и защитником хозяев .

«В перерыве в подтрибунном помещении была потасовка, Уциев, дававший интервью, прерывался, чтобы успокоить дравшихся, я так понимаю, по всей видимости, Мамаева и Родолфо», – рассказал в эфире комментатор матча .

«Узнал сейчас, что Мамаев сказал Родолфо, как я и предполагал, «обезьяна» в подтрибунке, из-за этого началась стычка!» – сообщил журналист Адам Зубайраев.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Краснодар».