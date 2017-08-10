Жорже Мендеш прибыл в Валенсию на переговоры по трансферу Гарая в «Спартак»

продолжает работу по возможному трансферу защитника «Валенсии» .

По информации SER Deportivos Valen‏, агент прибыл в Испанию для переговоров по сделке. Пока трансфер не оформлен, но клубы в ближайшее время могут все согласовать, утверждает Marca.

Если Гарай не перейдет в «Спартак» до презентации состава «Валенсии» на домашней арене «Месталья», испанский клуб заставит его принять участие в мероприятии. Подобное произошло в прошлом году со Шкодраном Мустафи и Пако Алькасером, которые в итоге перешли в и «Барселону» соответственно.