Жорже Мендеш прибыл в Валенсию на переговоры по трансферу Гарая в «Спартак»
«Спартак» продолжает работу по возможному трансферу защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая.
По информации SER Deportivos Valen, агент Жорже Мендеш прибыл в Испанию для переговоров по сделке. Пока трансфер не оформлен, но клубы в ближайшее время могут все согласовать, утверждает Marca.
Если Гарай не перейдет в «Спартак» до презентации состава «Валенсии» на домашней арене «Месталья», испанский клуб заставит его принять участие в мероприятии. Подобное произошло в прошлом году со Шкодраном Мустафи и Пако Алькасером, которые в итоге перешли в «Арсенал» и «Барселону» соответственно.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.