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    Жорже Мендеш прибыл в Валенсию на переговоры по трансферу Гарая в «Спартак»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Валенсия Эсекиэль Гарай примера Испания возможные трансферы Жорже Мендеш

    «Спартак» продолжает работу по возможному трансферу защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая.

    По информации SER Deportivos Valen‏, агент Жорже Мендеш прибыл в Испанию для переговоров по сделке. Пока трансфер не оформлен, но клубы в ближайшее время могут все согласовать, утверждает Marca.

    Если Гарай не перейдет в «Спартак» до презентации состава «Валенсии» на домашней арене «Месталья», испанский клуб заставит его принять участие в мероприятии. Подобное произошло в прошлом году со Шкодраном Мустафи и Пако Алькасером, которые в итоге перешли в «Арсенал» и «Барселону» соответственно.

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