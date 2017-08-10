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    Дмитрий Тарасов про потасовку с Кудряшовым: «Жду тебя в любом ресторане Москвы, разберемся как мужики»

    Теги Локомотив Рубин Федор Кудряшов Дмитрий Тарасов Премьер-лига Россия фото

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к защитнику «Рубина» Федору Кудряшову.

    «Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!! Разберемся как мужики», — написал Тарасов в инстаграме.

    Ранее в матче 5-го тура РФПЛ «Рубин» — «Локомотив» (1:1) в одном из эпизодов состоялась массовая потасовка игроков, участие в которой приняли в том числе Тарасов и Кудряшов.

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