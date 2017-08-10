Дмитрий Тарасов про потасовку с Кудряшовым: «Жду тебя в любом ресторане Москвы, разберемся как мужики»

Полузащитник Дмитрий Тарасов обратился к защитнику «Рубина» Федору Кудряшову.

«Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!! Разберемся как мужики», — написал Тарасов в инстаграме.

Ранее в матче 5-го тура РФПЛ «Рубин» — «Локомотив» (1:1) в одном из эпизодов состоялась массовая потасовка игроков, участие в которой приняли в том числе Тарасов и Кудряшов.