Дмитрий Тарасов про потасовку с Кудряшовым: «Жду тебя в любом ресторане Москвы, разберемся как мужики»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к защитнику «Рубина» Федору Кудряшову.
«Я жду тебя в любом ресторане Москвы!!! Разберемся как мужики», — написал Тарасов в инстаграме.
Ранее в матче 5-го тура РФПЛ «Рубин» — «Локомотив» (1:1) в одном из эпизодов состоялась массовая потасовка игроков, участие в которой приняли в том числе Тарасов и Кудряшов.
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