Чемпионат России. СКА принимает «Анжи», «Амкар» против «Уфы»
В 5-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом», «Спартак» примет тульский «Арсенал», ЦСКА встретится с «Тосно», а «Локомотив» – с «Рубином».
Чемпионат России
5-й тур
- Дата проведения
- 8 августа, 11.00, «им. Ленина»
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СКА Хабаровск –
Довбня, Черевко, Эдиев, Пуцко, Димидко, Баляйкин, Дедечко, Габулов, Наваловский, Корян, Маркович.
- Дата проведения
- 8 августа, 17.30, «стадион Звезда»
- Дата проведения
- 9 августа, 17.30, «СКБ-Банк Арена»
- Дата проведения
- 9 августа, 19.30, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 9 августа, 20.00, «Электрон»
- Дата проведения
- 9 августа, 20.00, «Казань-Арена»
- Дата проведения
- 9 августа, 20.00, «Олимп-2»
- Дата проведения
- 10 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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