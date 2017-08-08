В 5-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом», примет тульский «Арсенал», ЦСКА встретится с «Тосно», а – с «Рубином».

Чемпионат России

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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