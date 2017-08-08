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    Чемпионат России. СКА принимает «Анжи», «Амкар» против «Уфы»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    В 5-м туре чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом», «Спартак» примет тульский «Арсенал», ЦСКА встретится с «Тосно», а «Локомотив» – с «Рубином».

    Чемпионат России

    5-й тур

    СКА Хабаровск – Анжи
    Дата проведения
    8 августа, 11.00, «им. Ленина»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    СКА ХабаровскДовбня, Черевко, Эдиев, Пуцко, Димидко, Баляйкин, Дедечко, Габулов, Наваловский, Корян, Маркович.
    АнжиСолосин, Фибель, Полуяхтов, Мусалов, Брызгалов, Данченко, Липартия, Афонин, Яковлев, Маркелов, Базелюк.
    Амкар – Уфа
    Дата проведения
    8 августа, 17.30, «стадион Звезда»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Урал – Зенит
    Дата проведения
    9 августа, 17.30, «СКБ-Банк Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Спартак – Арсенал Тула
    Дата проведения
    9 августа, 19.30, «Открытие Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Тосно – ЦСКА
    Дата проведения
    9 августа, 20.00, «Электрон»
    превью матча онлайн статистика
    Рубин – Локомотив
    Дата проведения
    9 августа, 20.00, «Казань-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Ростов – Динамо
    Дата проведения
    9 августа, 20.00, «Олимп-2»
    превью матча онлайн статистика
    Ахмат – Краснодар
    Дата проведения
    10 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика РФПЛ

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