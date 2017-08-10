Орье согласовал с «МЮ» 5-летний контракт
Защитник «Пари Сен-Жермен» Серж Орье может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
24-летний футболист из Кот-д’Ивуара уже договорился с «МЮ» об условиях пятилетнего контракта.
Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера, а Орье – получить разрешение на работу в Англии.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Орье, которым также интересуется «Челси», за 30 миллионов евро.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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