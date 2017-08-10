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    Орье согласовал с «МЮ» 5-летний контракт

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Серж Орье

    Защитник «Пари Сен-Жермен» Серж Орье может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    24-летний футболист из Кот-д’Ивуара уже договорился с «МЮ» об условиях пятилетнего контракта.

    Теперь клубам осталось согласовать сумму трансфера, а Орье – получить разрешение на работу в Англии.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Орье, которым также интересуется «Челси», за 30 миллионов евро.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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