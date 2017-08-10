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    Marca: Мбаппе перешел в «ПСЖ» за 160 млн евро плюс бонусы

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «ПСЖ», утверждает Marca.

    По информации мадридского издания, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего форварда и обмениваются документами.

    В ближайшее время юристы одобрят сделку, после чего молодой француз подпишет контракт с парижанами.

    «ПСЖ» заплатит за Мбаппе 160 миллионов евро, еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    25 июля Marca сообщала, что «Монако» согласовал трансфер Мбаппе с мадридским «Реалом».

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