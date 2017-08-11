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    «ПСЖ» предложил за Мбаппе 155 млн евро, «Монако» хочет 200 млн

    Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы Жорже Мендеш Килиан Мбаппе

    Стали известны детали предложения «ПСЖ» по форварду «Монако» Килиану Мбаппе.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижский клуб предложил за трансфер игрока 155 миллионов евро. «Монако» рассчитывает выручить от трансфера не менее 200 миллионов, включая бонусы.

    Сейчас переговоры не продвигаются вперед, но достигнуть прогресса призван известный агент Жорже Мендеш, уже прибывший в Париж. Он выступает в качестве посредника между «ПСЖ» и «Монако».

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