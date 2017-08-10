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    Судья Райан Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся в том, что он гей

    Теги судьи Футбольная ассоциация Англии Д5 Англия Райан Аткин

    Арбитр Райан Аткин, обслуживающий матчи Национальной лиги, пятого английского дивизиона, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

    «По ряду причин я считаю, что сейчас для меня подходящее время сказать: я участвую в профессиональном футболе и, так случилось, что я гей.

    Ясно, что это шаг в неизвестность. В Великобритании в настоящее время нет открытых игроков-гомосексуалистов, и до сих пор не было открытых арбитров-геев.

    Надеюсь, мои действия помогут другим в подобной ситуации обрести уверенность в себе», – заявил Аткин.

    32-летний судья стал первым профессиональным арбитром в Великобритании, сделавшим такое признание.

    Футбольная ассоциация Англии (FA) выразила полную поддержку Аткину.

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