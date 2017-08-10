Мамаев извинился перед Родолфо за то, что назвал его обезьяной
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принес извинения защитнику «Ахмата» Родолфо после матча 5-го тура чемпионата России (3:2).
«После завершения матча Павел Мамаев извинился перед Родолфо за стычку в первом тайме. Игрок «Ахмата» извинения принял», – сообщили в пресс-службе грозненского клуба.
Ранее стало известно, что в перерыве Мамаев назвал Родолфо обезьяной и между футболистами случилась драка.
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