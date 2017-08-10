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    Мамаев извинился перед Родолфо за то, что назвал его обезьяной

    Теги Родолфо Премьер-лига Россия происшествия Ахмат Павел Мамаев Краснодар

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принес извинения защитнику «Ахмата» Родолфо после матча 5-го тура чемпионата России (3:2).

    «После завершения матча Павел Мамаев извинился перед Родолфо за стычку в первом тайме. Игрок «Ахмата» извинения принял», – сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

    Ранее стало известно, что в перерыве Мамаев назвал Родолфо обезьяной и между футболистами случилась драка.

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