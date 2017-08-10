Мамаев извинился перед Родолфо за то, что назвал его обезьяной

Полузащитник Павел Мамаев принес извинения защитнику «Ахмата» после матча 5-го тура чемпионата России (3:2).

«После завершения матча Павел Мамаев извинился перед Родолфо за стычку в первом тайме. Игрок извинения принял», – сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

Ранее стало известно, что в перерыве Мамаев назвал Родолфо обезьяной и между футболистами случилась драка.