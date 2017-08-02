Сергей Фурсенко: «Зенит» – единственный клуб в России, у которого большинство болельщиков от 18 до 24 лет».
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что около 40 процентов болельщиков питерского клуба — это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
- Я переговорил со всеми ректорами наших вузов, потому что студенческая аудитория самая интересная для нас. По статистике, «Зенит» – единственный клуб в России, у которого большинство – около 39–40% – это аудитория 18–24 лет.
Например, у «Спартака» главная аудитория 44+. ЦСКА где-то по серединке болтается. И я всем ректорам сказал, что у них будет отдельная зона на трибунах и привязанная к ним зона гостеприимства, где будут цвета их университетов. Они там будут, как дома находится. О том же я говорил с Кировским заводом Семененко.
Нам надо внутри стадиона попытаться сделать город, чтобы это было декорировано цветами города, разными брендами, которые принадлежат городу. Я уже говорил об этом с Георгием Полтавченко, он поддержал эту идею, — сказал Фурсенко.
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