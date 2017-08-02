КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат кандидатов в сборную

Совет директоров КХЛ на ближайшем заседании планирует обсудить возможность выведения из-под потолка зарплат трех игроков из одного клуба, являющихся кандидатами в сборную России.

«Вопрос по выводу из-под потолка зарплат трех игроков, кандидатов в сборную России, обсуждался в том числе и на заседании правления Федерации хоккея России.

СКА вышел с таким предложением на совет директоров лиги. Из клуба в этот список входят Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Данный вопрос будет рассмотрен на совете директоров 8 августа», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено, что лига введет жесткий потолок зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 — 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составит 900 млн рублей.

Между клубами КХЛ обсуждалась возможность, по которой каждая команда может в предстоящем сезоне вывести из-под потолка зарплат не более двух хоккеистов. Правило распространялось бы на потенциальных кандидатов в сборную России, которые перешли в клуб КХЛ из НХЛ или которых клуб смог удержать от перехода в североамериканскую лигу.