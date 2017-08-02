Олимпийская чемпионка Елена Ильиных будет выступать в дуэте с Антоном Шибневым

Российские фигуристы Елена Ильиных и Антон Шибнев сформировали новый танцевальный дуэт.

«Ильиных тренируется с Шибневым. Еще месяца нет, как они катаются», – рассказала тренер спортсменки Елена Кустарова.

«На сентябрь в Сочи запланированы контрольные прокаты российских фигуристов, где перед официальными лицами впервые планируют выступить и Лена с Антоном», — сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Елена Ильиных в прошлом сезоне выступала в дуэте с Русланом Жиганшиным. Сообщалось, что Жиганшин закончил карьеру из-за проблем со здоровьем. Партнершей Шибнева ранее была Василиса Даванкова.

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым выиграла золото командного турнира и бронзу в соревнованиях дуэтов.