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    Олимпийская чемпионка Елена Ильиных будет выступать в дуэте с Антоном Шибневым

    Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Елена Ильиных Руслан Жиганшин Елена Кустарова Василиса Даванкова Антон Шибнев

    Российские фигуристы Елена Ильиных и Антон Шибнев сформировали новый танцевальный дуэт.

    «Ильиных тренируется с Шибневым. Еще месяца нет, как они катаются», – рассказала тренер спортсменки Елена Кустарова.

    «На сентябрь в Сочи запланированы контрольные прокаты российских фигуристов, где перед официальными лицами впервые планируют выступить и Лена с Антоном», — сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

    Елена Ильиных в прошлом сезоне выступала в дуэте с Русланом Жиганшиным. Сообщалось, что Жиганшин закончил карьеру из-за проблем со здоровьем. Партнершей Шибнева ранее была Василиса Даванкова.

    На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым выиграла золото командного турнира и бронзу в соревнованиях дуэтов.

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