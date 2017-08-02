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    Суд снял запрет на трансфер Канунникова, он может покинуть «Рубин» за 1 млн евро

    Теги Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Андрей Громов Максим Канунников

    Авиастроительный суд Казани отменил запрет на трансфер нападающего «Рубина» Максима Канунникова.

    Ранее ПАО «Казаньоргсинтез», генеральный акционер «Рубина», обратилось в суд с иском к клубу и футболисту с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему. 

    Тогда районный суд запретил «Рубину» производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку.

    На заседании суда интересы Канунникова представлял юрист Александр Мисанов, который сообщил о том, что приложение по новому контракту игрока с клубом, в котором была прописана сумма отступных 1 миллион евро, было подписано бывшим финансовым директором «Рубина» Ильдусом Махмутовым в присутствии бывшего гендиректора Андрея Громова. Юрист предоставил суду экземпляры документов.

    Очередное заседание по этому делу пройдет 10 августа.

    Сообщалось о возможном трансфере форварда в «Спартак».

    «Рубин» требует у «Спартака» за Канунникова 6 млн евро

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