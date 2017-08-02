Лига чемпионов. «Ницца» выбила «Аякс», «Янг Бойз» – киевское «Динамо»
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ победил «Славию» (2:1), «Янг Бойз» победил киевское «Динамо» (2:0), «Ницца» сыграла вничью с «Аяксом» (2:2).
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 1 августа, 20.00, «Шериф»
-
Шериф –
Микулич, Посмак, Раку, Сушич, Виктор, де Нойер (Мугоша, 61), Кристиано, Баяла, Брезовец (Балима, 85), Бадибанга, Домашкан.
-
Карабах –
Шехич, Аголи, Садыгов, Медведев (Жезничак, 31), Гусейнов, Герье, Гараев, Ришард, Мичел, Мадатов (Исмаилов, 60), Ндлову (Рамазанов, 89).
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 2 августа, 20.00, «Нео ГСП»
- Голы:
- 1:0 – 54 Карлао, 2:0 – 93 Меркис, 3:0 – 94 де Камарго, 4:0 – 105 Эфрем.
-
АПОЭЛ –
Ватерман, Руэда, Лаго, Миланов, Карлао (Меркис, 81), Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис (Эбесилио, 55), Бертольо, Вандер (Эфрем, 88), де Камарго.
-
Вииторул –
Рымничану, Константин, Неделку (Младен, 82), Боли, Дани Лопес, Цыру, Кицу, Бензар, Чикылдэу (Херя, 83), Коман (Эрик, 96), Ганя.
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 2 августа, 20.00, «Борисов-Арена»
-
БАТЭ –
Щербицкий, Булят, Милунович, Поляков (Володько, 46), Володько (Гвилия, 76), Бага, Иванич, Драгун, Стасевич, Гордейчук (Туоминен, 88), Сигневич.
-
Славия –
Лаштувка, Югас, Нгаде-Нгаджуи, Фридрих, Дели, Гушбауэр (Соучек, 86), Ротань, Данни (Швенто, 70), Шкода, ван Бурен (Змргал, 61), Боржил.
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 2 августа, 20.45, «Башакшехир»
-
Истанбул –
Бабаджан, Епуряну, Клиши, Кайсара, Аттама, Текдемир, Белезоглу, Моссоро (Инлер, 71), Вишча (Наполеони, 88), Элиа (Фрай, 78), Адебайор.
-
Брюгге –
Хорват, Энгельс, Денсвил, Туба (Искьердо, 71), Мехеле, Накамба, Вормер, Рафаелов (Ванакен, 46), Паласиос, Бонавентуре (Диаби, 56), Воссен.
- Предупреждения:
- Кайсара (10), Бонавентуре (23), Клиши (24), Денсвил (42), Вормер (65).
Первый матч: 3:3
- Дата проведения
- 2 августа, 21.15, «Доосан-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 27 Бэлаше, 1:1 – 65 Крменчик, 1:2 – 71 Филипе Тейшейра, 1:3 – 76 Тэнасе, 1:4 – 79, пенальти Алибек.
-
Виктория Пльзень –
Болек, Гаек, Гейда, Ржезник, Гавел, Петржела (Земан, 55), Копиц, Грошовски, Живулич (Горшава, 63), Коларж (Бакош, 78), Крменчик.
-
Стяуа –
Ницэ, Момчилович, Жуниор, Бэлаше, Попеску (Аким, 73), Ман (Ларие, 46), Пинтилий, Энаке, Филипе Тейшейра, Алибек, Тэнасе (Гноэре, 83).
- Предупреждения:
- Петржела (24), Ржезник (26), Живулич (39), Гавел (48), Попеску (50), Крменчик (61), Бэлаше (67), Грошовски (72), Болек (79), Бакош (83), Алибек (84).
- Удаление:
- Крменчик (89).
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 2 августа, 21.15, «Стад де Сюисс»
-
Янг Бойз –
Вельфли, Нуху, Бенито, фон Берген, Мбабу, Раве, Соу (Лотомба, 85), Саного, Ассале (Нсаме, 75), Оаро, Фасснахт (Сулеймани, 74).
-
Динамо Киев –
Коваль, Кадар, Хачериди, Вида, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Корзун, 70), Гармаш (Буяльский, 84), Ярмоленко, Мбокани, Гонсалес (Кравец, 90).
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 2 августа, 21.30, «Каплакрикаволлюр»
- Гол:
- 0:1 – 90 Таварес.
-
Хафнарфьордур –
Нильсен, Думбия, Видарссон, Бедварссон, Вальдимарссон (Кроуфорд, 73), Видарссон, Паульссон, Оулавссон (Гудмундссон, 89), Гуднасон, Леннон, Финнбогасон.
-
Марибор –
Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Палчич, Врховец (Пихлер, 90), Кабха, Бохар (Байде, 77), Захович, Таварес, Ахмеди (Хотич, 83).
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 2 августа, 21.30, «Лудогорец Арена»
- Голы:
- 1:0 – 9 Кристалдо, 2:0 – 33 Кристалдо, 3:0 – 56 Марселиньо, 3:1 – 61 Гадир.
-
Лудогорец –
Броун, Натанаэл, Пластун, Моци, Дяков, Кристалдо, Саша, Жонатан Кафу (Жоао Пауло, 78), Абель (Вура, 71), Марселиньо, Кешерю.
-
Хапоэль Беер-Шева –
Хаимов, Корхут, Мигел Витор, Цедек, Биттон, Огу, Ради, Эйнбиндер (Охана, 58), Меликсон (Таа, 67), Гадир (Браун, 89), Нвакаэме.
- Предупреждения:
- Кешерю (29), Гадир (35), Биттон (38), Натанаэл (41), Мигел Витор (59), Жонатан Кафу (61), Нвакаэме (65), Охана (74), Пластун (85), Хаимов (90), Браун (90).
- Удаления:
- Охана (87), Марселиньо (90).
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 2 августа, 21.45, «Леркендаль»
- Гол:
- 0:1 – 69 Форрест.
-
Русенборг –
Хансен, Бьордаль, Мелинг, Хеденстад, Шелвик, Йенсен, Конрадсен, Мидтше, Евтович (Хелланн, 73), де Ланле (Вильхьяльмссон, 73), Бендтнер.
-
Селтик –
Гордон, Шимунович, Тирни, Люстиг, Святченко (Битон, 25), Хэйс (Гриффитс, 58), Макгрегор, Форрест, Армстронг (Рогич, 71), Синклэйр, Браун.
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 2 августа, 21.45, «Амстердам Арена»
- Голы:
- 0:1 – 3 Суке, 1:1 – 26 ван де Бек, 2:1 – 56 Санчес, 2:2 – 79 Марсель.
-
Аякс –
Онана, Санчес, Виргевер, Велтман, де Лигт (Нерес, 86), Шене (Хунтелар, 82), ван де Бек, Клюйверт (де Йонг, 79), Зиеш, Юнес, Дольберг.
-
Ницца –
Кардиналь, Ле Маршан, Сарр (Марсель, 69), Суке, Данте, Эссерик, Сери, Ле-Мелу, Козьелло, Срарфи (Далберт, 46), Плеа.
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 2 августа, 21.45, «ХНК Риека»
-
Риека –
Слуга, Жупарич, Вешович, Ристовски, Элез, Брадарич, Малеш, Мишич, Квржич (Эбер, 88), Горгон, Гавранович (Елич, 74).
-
Ред Булл –
Вальке, Чалета-Цар, Пауло Миранда, Ульмер, Лайнер, Ябо (Эдара, 68), Самассеку, Бериша, Минамино (Вольф, 81), Хван Хи Чхан, Дабур (Гульбрандсен, 74).
- Предупреждения:
- Чалета-Цар (7), Ябо (45), Самассеку (51), Малеш (62), Мишич (70), Брадарич (84), Пауло Миранда (90).
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 2 августа, 21.45, «Стадион Войска Польского»
- Гол:
- 1:0 – 76 Червиньски.
-
Легия –
Маляж, Червиньски, Глоушек (Шиманьски, 69), Енджейчик, Паздан, Мулен, Гильерме, Копчиньски (Мончиньски, 65), Кухарчик, Садику (Хямяляйнен, 58), Надь.
-
Астана –
Мокин, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич (Постников, 63), Мужиков (Граховац, 83), Кляйнхайслер, Твумаси, Маевский, Муртазаев (Бейсебеков, 57), Кабананга.
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
- 2 августа, 21.45, «Георгиос Караискакис»
- Голы:
- 1:0 – 21 Карсела-Гонсалес, 1:1 – 33 Сума, 2:1 – 51 Фортунис, 2:2 – 84 Джурджевич.
-
Олимпиакос –
Капино, Рецос, Вукович (Здьелар, 72), Фигейраш, Кутрис, Оджиджа-Офоэ, Ромао, Фортунис (Себа, 70), Карсела-Гонсалес, Марин (Сиопис, 87), Бен-Набуан.
-
Партизан –
Кляйич, Чиркович, Остоич, Вуличевич, Бильер, Сума (Пантич, 64), Милетич, Янкович, Евтович (Косович, 79), Тавамба (Илич, 85), Джурджевич.
Первый матч: 3:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.