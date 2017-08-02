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    Лига чемпионов. «Ницца» выбила «Аякс», «Янг Бойз» – киевское «Динамо»

    Теги Ницца Селтик Динамо Киев Аякс Славия Прага Виктория Пльзень Брюгге Янг Бойз Лига чемпионов Легия Партизан Русенборг Риека Марибор Стяуа результаты Олимпиакос Шериф АПОЭЛ БАТЭ Ред Булл Зальцбург Хапоэль Беер-Шева Карабах Истанбул Хафнарфьордур Астана Лудогорец Вииторул

    В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ победил «Славию» (2:1), «Янг Бойз» победил киевское «Динамо» (2:0), «Ницца» сыграла вничью с «Аяксом» (2:2).

    Лига чемпионов

    3-й квалификационный раунд

    Ответные матчи

    Шериф Молдова – Карабах Азербайджан 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    1 августа, 20.00, «Шериф»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 45 Ндлову, 0:2 – 86 Мичел, 1:2 – 90, пенальти Бадибанга.
    ШерифМикулич, Посмак, Раку, Сушич, Виктор, де Нойер (Мугоша, 61), Кристиано, Баяла, Брезовец (Балима, 85), Бадибанга, Домашкан.
    КарабахШехич, Аголи, Садыгов, Медведев (Жезничак, 31), Гусейнов, Герье, Гараев, Ришард, Мичел, Мадатов (Исмаилов, 60), Ндлову (Рамазанов, 89).
    Предупреждения:
    Герье (28), Мичел (35), Посмак (37), Домашкан (44), Брезовец (47), Шехич (57), Аголи (73), Садыгов (90).

    Первый матч: 0:0

    АПОЭЛ Кипр – Вииторул Румыния 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
    Дата проведения
    2 августа, 20.00, «Нео ГСП»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 54 Карлао, 2:0 – 93 Меркис, 3:0 – 94 де Камарго, 4:0 – 105 Эфрем.
    АПОЭЛВатерман, Руэда, Лаго, Миланов, Карлао (Меркис, 81), Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис (Эбесилио, 55), Бертольо, Вандер (Эфрем, 88), де Камарго.
    ВииторулРымничану, Константин, Неделку (Младен, 82), Боли, Дани Лопес, Цыру, Кицу, Бензар, Чикылдэу (Херя, 83), Коман (Эрик, 96), Ганя.
    Предупреждения:
    Боли (31), Винисиус (44), Цыру (68), Эбесилио (88), Эрик (98), Нуну Мораиш (112), Миланов (119), Херя (119).

    Первый матч: 0:1

    БАТЭ Беларусь – Славия Чехия 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    2 августа, 20.00, «Борисов-Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 6 Сигневич, 1:1 – 44 Шкода, 2:1 – 46 Стасевич.
    БАТЭЩербицкий, Булят, Милунович, Поляков (Володько, 46), Володько (Гвилия, 76), Бага, Иванич, Драгун, Стасевич, Гордейчук (Туоминен, 88), Сигневич.
    СлавияЛаштувка, Югас, Нгаде-Нгаджуи, Фридрих, Дели, Гушбауэр (Соучек, 86), Ротань, Данни (Швенто, 70), Шкода, ван Бурен (Змргал, 61), Боржил.
    Предупреждения:
    Милунович (82), Стасевич (90).

    Первый матч: 0:1

    Истанбул Турция – Брюгге Бельгия 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    2 августа, 20.45, «Башакшехир»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 7 Адебайор, 2:0 – 34 Вишча.
    ИстанбулБабаджан, Епуряну, Клиши, Кайсара, Аттама, Текдемир, Белезоглу, Моссоро (Инлер, 71), Вишча (Наполеони, 88), Элиа (Фрай, 78), Адебайор.
    БрюггеХорват, Энгельс, Денсвил, Туба (Искьердо, 71), Мехеле, Накамба, Вормер, Рафаелов (Ванакен, 46), Паласиос, Бонавентуре (Диаби, 56), Воссен.
    Предупреждения:
    Кайсара (10), Бонавентуре (23), Клиши (24), Денсвил (42), Вормер (65).

    Первый матч: 3:3

    Виктория Пльзень Чехия – Стяуа Румыния 1:4 (0:1, 1:3)
    Дата проведения
    2 августа, 21.15, «Доосан-Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 27 Бэлаше, 1:1 – 65 Крменчик, 1:2 – 71 Филипе Тейшейра, 1:3 – 76 Тэнасе, 1:4 – 79, пенальти Алибек.
    Виктория ПльзеньБолек, Гаек, Гейда, Ржезник, Гавел, Петржела (Земан, 55), Копиц, Грошовски, Живулич (Горшава, 63), Коларж (Бакош, 78), Крменчик.
    СтяуаНицэ, Момчилович, Жуниор, Бэлаше, Попеску (Аким, 73), Ман (Ларие, 46), Пинтилий, Энаке, Филипе Тейшейра, Алибек, Тэнасе (Гноэре, 83).
    Предупреждения:
    Петржела (24), Ржезник (26), Живулич (39), Гавел (48), Попеску (50), Крменчик (61), Бэлаше (67), Грошовски (72), Болек (79), Бакош (83), Алибек (84).
    Удаление:
    Крменчик (89).

    Первый матч: 2:2

    Янг Бойз Швейцария – Динамо Киев Украина 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    2 августа, 21.15, «Стад де Сюисс»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 12, пенальти Оаро, 2:0 – 89 Лотомба.
    Янг БойзВельфли, Нуху, Бенито, фон Берген, Мбабу, Раве, Соу (Лотомба, 85), Саного, Ассале (Нсаме, 75), Оаро, Фасснахт (Сулеймани, 74).
    Динамо КиевКоваль, Кадар, Хачериди, Вида, Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Корзун, 70), Гармаш (Буяльский, 84), Ярмоленко, Мбокани, Гонсалес (Кравец, 90).
    Предупреждения:
    Мбабу (8), Сидорчук (28), Шепелев (55), Оаро (57), Вида (60), Кадар (74), Гонсалес (76), Коваль (79), Хачериди (90).

    Первый матч: 1:3

    Хафнарфьордур Исландия – Марибор Словения 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    2 августа, 21.30, «Каплакрикаволлюр»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 90 Таварес.
    ХафнарфьордурНильсен, Думбия, Видарссон, Бедварссон, Вальдимарссон (Кроуфорд, 73), Видарссон, Паульссон, Оулавссон (Гудмундссон, 89), Гуднасон, Леннон, Финнбогасон.
    МариборХанданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Палчич, Врховец (Пихлер, 90), Кабха, Бохар (Байде, 77), Захович, Таварес, Ахмеди (Хотич, 83).
    Предупреждения:
    Вилер (37), Врховец (50), Думбия (56), Видарссон (69), Гуднасон (74), Шулер (75), Райчевич (90), Видарссон (90), Бедварссон (90), Хотич (90).

    Первый матч: 0:1

    Лудогорец Болгария – Хапоэль Беер-Шева Израиль 3:1 (2:0, 1:1)
    Дата проведения
    2 августа, 21.30, «Лудогорец Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 9 Кристалдо, 2:0 – 33 Кристалдо, 3:0 – 56 Марселиньо, 3:1 – 61 Гадир.
    ЛудогорецБроун, Натанаэл, Пластун, Моци, Дяков, Кристалдо, Саша, Жонатан Кафу (Жоао Пауло, 78), Абель (Вура, 71), Марселиньо, Кешерю.
    Хапоэль Беер-ШеваХаимов, Корхут, Мигел Витор, Цедек, Биттон, Огу, Ради, Эйнбиндер (Охана, 58), Меликсон (Таа, 67), Гадир (Браун, 89), Нвакаэме.
    Предупреждения:
    Кешерю (29), Гадир (35), Биттон (38), Натанаэл (41), Мигел Витор (59), Жонатан Кафу (61), Нвакаэме (65), Охана (74), Пластун (85), Хаимов (90), Браун (90).
    Удаления:
    Охана (87), Марселиньо (90).

    Первый матч: 0:2

    Русенборг Норвегия – Селтик Шотландия 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    2 августа, 21.45, «Леркендаль»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 69 Форрест.
    РусенборгХансен, Бьордаль, Мелинг, Хеденстад, Шелвик, Йенсен, Конрадсен, Мидтше, Евтович (Хелланн, 73), де Ланле (Вильхьяльмссон, 73), Бендтнер.
    СелтикГордон, Шимунович, Тирни, Люстиг, Святченко (Битон, 25), Хэйс (Гриффитс, 58), Макгрегор, Форрест, Армстронг (Рогич, 71), Синклэйр, Браун.
    Предупреждения:
    Евтович (38), Хелланн (75).

    Первый матч: 0:0

    Аякс Голландия – Ницца Франция 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    2 августа, 21.45, «Амстердам Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 3 Суке, 1:1 – 26 ван де Бек, 2:1 – 56 Санчес, 2:2 – 79 Марсель.
    АяксОнана, Санчес, Виргевер, Велтман, де Лигт (Нерес, 86), Шене (Хунтелар, 82), ван де Бек, Клюйверт (де Йонг, 79), Зиеш, Юнес, Дольберг.
    НиццаКардиналь, Ле Маршан, Сарр (Марсель, 69), Суке, Данте, Эссерик, Сери, Ле-Мелу, Козьелло, Срарфи (Далберт, 46), Плеа.
    Предупреждения:
    Санчес (9), Сарр (17), Зиеш (21), Козьелло (38), Эссерик (59).

    Первый матч: 1:1

    Риека Хорватия – Ред Булл Австрия 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    2 августа, 21.45, «ХНК Риека»
    Онлайн матча
    РиекаСлуга, Жупарич, Вешович, Ристовски, Элез, Брадарич, Малеш, Мишич, Квржич (Эбер, 88), Горгон, Гавранович (Елич, 74).
    Ред БуллВальке, Чалета-Цар, Пауло Миранда, Ульмер, Лайнер, Ябо (Эдара, 68), Самассеку, Бериша, Минамино (Вольф, 81), Хван Хи Чхан, Дабур (Гульбрандсен, 74).
    Предупреждения:
    Чалета-Цар (7), Ябо (45), Самассеку (51), Малеш (62), Мишич (70), Брадарич (84), Пауло Миранда (90).

    Первый матч: 1:1

    Легия Польша – Астана Казахстан 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    2 августа, 21.45, «Стадион Войска Польского»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 76 Червиньски.
    ЛегияМаляж, Червиньски, Глоушек (Шиманьски, 69), Енджейчик, Паздан, Мулен, Гильерме, Копчиньски (Мончиньски, 65), Кухарчик, Садику (Хямяляйнен, 58), Надь.
    АстанаМокин, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич (Постников, 63), Мужиков (Граховац, 83), Кляйнхайслер, Твумаси, Маевский, Муртазаев (Бейсебеков, 57), Кабананга.
    Предупреждения:
    Маевский (16), Енджейчик (59), Шомко (59), Твумаси (74), Надь (81).

    Первый матч: 1:3

    Олимпиакос Греция – Партизан Сербия 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    2 августа, 21.45, «Георгиос Караискакис»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 21 Карсела-Гонсалес, 1:1 – 33 Сума, 2:1 – 51 Фортунис, 2:2 – 84 Джурджевич.
    ОлимпиакосКапино, Рецос, Вукович (Здьелар, 72), Фигейраш, Кутрис, Оджиджа-Офоэ, Ромао, Фортунис (Себа, 70), Карсела-Гонсалес, Марин (Сиопис, 87), Бен-Набуан.
    ПартизанКляйич, Чиркович, Остоич, Вуличевич, Бильер, Сума (Пантич, 64), Милетич, Янкович, Евтович (Косович, 79), Тавамба (Илич, 85), Джурджевич.
    Предупреждения:
    Евтович (21), Янкович (45), Оджиджа-Офоэ (50), Тавамба (68), Рецос (90), Косович (90).

    Первый матч: 3:1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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