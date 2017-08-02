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    Пашалич перешел в «Спартак» на правах аренды

    Теги Спартак Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия трансферы Марио Пашалич

    Полузащитник Марио Пашалич переходит в «Спартак», сообщает официальный сайт клуба.

    Московский клуб согласовал с «Челси условия аренды хорватского футболиста.

    Сегодня в Риме с ним был подписан личный контракт. Арендное соглашение Пашалича будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.

    Подробную статистику выступлений 22-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.

    Фото: официальный сайт «Спартака»

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