Пашалич перешел в «Спартак» на правах аренды
Полузащитник Марио Пашалич переходит в «Спартак», сообщает официальный сайт клуба.
Московский клуб согласовал с «Челси условия аренды хорватского футболиста.
Сегодня в Риме с ним был подписан личный контракт. Арендное соглашение Пашалича будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.
Подробную статистику выступлений 22-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «Спартака»
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