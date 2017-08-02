Пашалич перешел в «Спартак» на правах аренды

Полузащитник Марио Пашалич переходит в , сообщает официальный сайт клуба.

Московский клуб согласовал с условия аренды хорватского футболиста.

Сегодня в Риме с ним был подписан личный контракт. Арендное соглашение Пашалича будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.

Подробную статистику выступлений 22-летнего игрока вы можете посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт «Спартака»