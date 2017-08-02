Audi Cup. «Бавария» против «Наполи», «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико» в финале
В Мюнхене проходят решающие матчи предсезонного турнира Audi Cup.
Audi Cup
Матч за третье место
- Дата проведения
- 2 августа, 18.45
- Гол:
- 1:0 – 14 Кулибали.
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Наполи –
Сепе, Маджо, Гулям, Кулибали, Максимович, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье, Зелиньски, Диавара.
Финал
- Дата проведения
- 2 августа, 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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