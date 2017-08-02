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    Audi Cup. «Бавария» против «Наполи», «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико» в финале

    Теги Бавария Ливерпуль Атлетико товарищеские матчи (клубы) результаты Наполи Audi Cup

    В Мюнхене проходят решающие матчи предсезонного турнира Audi Cup.

    Audi Cup

    Матч за третье место

    Наполи Италия – Бавария Германия 1:0 (перерыв)
    Дата проведения
    2 августа, 18.45
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 14 Кулибали.
    НаполиСепе, Маджо, Гулям, Кулибали, Максимович, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье, Зелиньски, Диавара.
    БаварияФрюхтль, Зюле, Фридль, Май, Видаль, Руди, Коман, Киммих, Саншеш, Тилльманн, Винцхаймер.

    Финал

    Атлетико Испания – Ливерпуль Англия
    Дата проведения
    2 августа, 21.30
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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