Лионель Месси попрощался с Неймаром: «Для меня было честью делить с тобой раздевалку»

Нападающий «Барселоны» попрощался с форвардом Неймаром, который переходит в .

«Для меня было честью делить с тобой раздевалку все эти годы, всего наилучшего тебе на твоем новом жизненном этапе», – написал Месси.

Сегодня, стало известно, что бразилец намерен покинуть «Барселону» и, скорее всего, станет игроком «ПСЖ».

Французский клуб планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. Также возможен вариант, при котором Неймар выкупит контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.

Публикация от Leo Messi (@leomessi) Авг 2 2017 в 6:05 PDT

Неймар решил уйти. Теперь официально