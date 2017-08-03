Неймар прошел медобследование в «ПСЖ»

Форвард «Барселоны» Неймар прошел медицинское обследование в .

Медицинский осмотр производился в Португалии в присутствии клубного доктора «Пари Сен-Жермен». Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в пятницу.

Ранее сообщалось, что бразилец подпишет с парижанами 5-летний контракт с зарплатой 575 тысяч евро в неделю после уплаты налогов.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. Также возможен вариант, при котором выкупит контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.

Подробную статистику выступлений Неймара вы можете посмотреть здесь.