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    Неймар прошел медобследование в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар прошел медицинское обследование в «ПСЖ».

    Медицинский осмотр производился в Португалии в присутствии клубного доктора «Пари Сен-Жермен». Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в пятницу.

    Ранее сообщалось, что бразилец подпишет с парижанами 5-летний контракт с зарплатой 575 тысяч евро в неделю после уплаты налогов.

    Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. Также возможен вариант, при котором Неймар выкупит контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.

    Подробную статистику выступлений Неймара вы можете посмотреть здесь.

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