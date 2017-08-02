«Динамо» арендовало Цаллагова у «Зенита»

Защитник Ибрагим Цаллагов перешел в «Динамо» на правах аренды.

арендовало Цаллагова до конца сезона 2017/18. Игрок будет выступать под 15-м номером.

В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт.

Напомним, что в прошлом сезоне 26-летний Цаллагов перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» и провел в премьер-лиге 25 матчей, сделав четыре голевые передачи.

Фото: официальный сайт «Динамо»