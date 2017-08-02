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    «Динамо» арендовало Цаллагова у «Зенита»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Ибрагим Цаллагов

    Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов перешел в «Динамо» на правах аренды.

    «Динамо» арендовало Цаллагова до конца сезона 2017/18. Игрок будет выступать под 15-м номером.

    В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт.

    Напомним, что в прошлом сезоне 26-летний Цаллагов перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» и провел в премьер-лиге 25 матчей, сделав четыре голевые передачи.

    Фото: официальный сайт «Динамо»

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