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    Решение назначить пенальти в матче ЦСКА – СКА признано ошибочным

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия РФС судьи СКА Хабаровск Алан Дзагоев Бибрас Натхо Исмаил Эдиев Кирилл Левников

    Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала ошибочным решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота СКА в матче 3-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

    На 37-й минуте полузащитник Бибрас Натхо реализовал пенальти после того, как арбитр зафиксировал нарушение на хавбеке Алане Дзагоеве в штрафной площади хабаровчан. Рефери усмотрел фол со стороны защитника Исмаила Эдиева.

    Сообщается, что 33-летний судья из Санкт-Петербурга получил за работу оценку «неудовлетворительно».

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