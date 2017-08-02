Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, ЦСКА будет сеянным клубом в раунде плей-офф турнира

«Янг Бойз» обыграли киевское в Швейцарии и по сумме двух матчей вышли в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов (2:0, 1:3).

Кроме того, «Виктория» из Пльзеня крупно уступила (1:4, первый матч – 2:2), и также не пробилась в следующий раунд турнира. Теперь обе команды команда будет выступать в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

Таким образом, стал сеянным клубом при жеребьевке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Скорее всего, армейцам достанется один из следующих соперников: , «Истамбул», «Хоффенхайм», «Стяуа», «Спортингом», а также «»Аякс или «Ницца».