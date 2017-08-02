Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов, ЦСКА будет сеянным клубом в раунде плей-офф турнира
«Янг Бойз» обыграли киевское «Динамо» в Швейцарии и по сумме двух матчей вышли в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов (2:0, 1:3).
Кроме того, «Виктория» из Пльзеня крупно уступила «Стяуа» (1:4, первый матч – 2:2), и также не пробилась в следующий раунд турнира. Теперь обе команды команда будет выступать в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Таким образом, ЦСКА стал сеянным клубом при жеребьевке раунда плей-офф Лиги чемпионов. Скорее всего, армейцам достанется один из следующих соперников: «Янг Бойз», «Истамбул», «Хоффенхайм», «Стяуа», «Спортингом», а также «»Аякс или «Ницца».
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