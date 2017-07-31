Защитник Маммана перешел в «Зенит», Матич сменил «Челси» на «МЮ». Главные трансферные новости дня

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Зенит» подписал центрального защитника «Лиона» Эмануэля Мамману на 5 лет. Французы получат 16 миллионов евро и бонусы.

2. Неманья Матич перешел из «Челси» в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт по схеме «3+1». «МЮ» заплатит за сербского хавбека 40 миллионов фунтов, а есть еще бонусы на 5 миллионов.

3. Неймар все ближе к переходу в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Бразилец во вторник пройдет медобследование в Катаре. О трансфере планируют объявить в среду. По этому случаю французы могут организовать парад в Париже. «Барселона» делает вид, что все под контролем и ждет Неймара на тренировке в среду.

4. «Спартак» хотел пригласить бывшего защитника «Баварии» Хольгера Бадштубера, но немец отказался.

5. Хави Гарсия может расторгнуть контракт с «Зенитом» и бесплатно перейти в «Бетис». Сергей Фурсенко пока не подтверждает.

6. «Манчестер Юнайтед» не останавливается – уже согласовали трансфер правого защитника «ПСЖ» Сержа Орье.

7. «Барселона» все-таки задумывается о жизни после Неймара. Каталонцы проведут переговоры по Пауло Дибале. Трансфер форварда «Ювентуса» оценивается в 110 миллионов евро.

8. Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони обязательно станет игроком «Зенита». В среду или четверг у 24-летнего аргентинца медосмотр.

9. В «Баварию» вернулся Хасан Салихамиджич – на пост спортивного директора клуба. В Мюнхене он играл в 1998-2007 годах.

10. Сергей Фурсенко и болельщики хотят вернуть Андрея Аршавина и Игоря Денисова, но решает Роберто Манчини.

11. Хавбек «Фиорентины» Матиас Весино переходит в «Интер». Миланцы выплачивают отступные – 24 миллиона евро.

12. Вратарь сборной Португалии Бету, которому Халк забрасывал мяч за шиворот в памятном матче, перешел в турецкий «Гезтепе».

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