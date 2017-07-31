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    Неймар пройдет медобследование для «ПСЖ» в Катаре во вторник

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар близок к тому, чтобы стать игроком «ПСЖ».

    Во вторник 25-летний бразилец пройдет в Дохе медобследование перед переходом в парижский клуб, сообщает катарское издание Al Watan.

    Кроме того, в Катаре Неймар встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хеллайфи.

    Неймар получит от Катара 300 млн евро за роль посла ЧМ-2022 и может выкупить контракт у «Барселоны»

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