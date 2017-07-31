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    Фурсенко о трансферах Аршавина и Денисова: «Я хочу, но кадровые вопросы решает Манчини»

    Теги Локомотив Зенит Игорь Денисов Андрей Аршавин Сергей Фурсенко Роберто Манчини Премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Казахстан Кайрат

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко ответил болельщикам на вопрос о возможных трансферах полузащитников Андрея Аршавина и Игоря Денисова.

    - Вы не хотите вернуть Аршавина, Денисова?

    - Ребят, я хочу. Но у нас есть тренер. Он решает кадровые вопросы.

    - Но у вас в мыслях это есть?

    - Самое главное, чтобы это было в мыслях у тренера, – сказал Фурсенко.

    Идет 2017 год, но все по-прежнему обожают Аршавина

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