Фурсенко о трансферах Аршавина и Денисова: «Я хочу, но кадровые вопросы решает Манчини»

Президент Сергей Фурсенко ответил болельщикам на вопрос о возможных трансферах полузащитников и Игоря Денисова.

- Вы не хотите вернуть Аршавина, Денисова?

- Ребят, я хочу. Но у нас есть тренер. Он решает кадровые вопросы.

- Но у вас в мыслях это есть?

- Самое главное, чтобы это было в мыслях у тренера, – сказал Фурсенко.

Идет 2017 год, но все по-прежнему обожают Аршавина