Фурсенко о трансферах Аршавина и Денисова: «Я хочу, но кадровые вопросы решает Манчини»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко ответил болельщикам на вопрос о возможных трансферах полузащитников Андрея Аршавина и Игоря Денисова.
- Вы не хотите вернуть Аршавина, Денисова?
- Ребят, я хочу. Но у нас есть тренер. Он решает кадровые вопросы.
- Но у вас в мыслях это есть?
- Самое главное, чтобы это было в мыслях у тренера, – сказал Фурсенко.
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