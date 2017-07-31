Бадштубер отказался переходить в «Спартак»

Немецкий защитник решил не подписывать контракт со «Спартаком».

«Представитель Бадштубера вел переговоры с руководством о возможном подписании контракта.

Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода», – сообщил ТАСС источник, близкий к клубу.

Ранее сообщалось о желании футболиста, который в конце июня стал свободным агентом, играть за рубежом.

Подробную статистику 28-летнего Бадштубера смотрите здесь.