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    Бадштубер отказался переходить в «Спартак»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия возможные трансферы Хольгер Бадштубер

    Немецкий защитник Хольгер Бадштубер решил не подписывать контракт со «Спартаком».

    «Представитель Бадштубера вел переговоры с руководством «Спартака» о возможном подписании контракта.

    Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода», – сообщил ТАСС источник, близкий к клубу.

    Ранее сообщалось о желании футболиста, который в конце июня стал свободным агентом, играть за рубежом.

    Подробную статистику 28-летнего Бадштубера смотрите здесь.

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