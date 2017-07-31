Бадштубер отказался переходить в «Спартак»
Немецкий защитник Хольгер Бадштубер решил не подписывать контракт со «Спартаком».
«Представитель Бадштубера вел переговоры с руководством «Спартака» о возможном подписании контракта.
Но стороны не пришли к соглашению, Бадштубер отказался от перехода», – сообщил ТАСС источник, близкий к клубу.
Ранее сообщалось о желании футболиста, который в конце июня стал свободным агентом, играть за рубежом.
Подробную статистику 28-летнего Бадштубера смотрите здесь.
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