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    Ригони пройдет медосмотр для «Зенита» в среду или четверг

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Индепендьенте возможные трансферы Эмилиано Ригони

    Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в скором времени станет игроком «Зенита».

    В ближайшие дни футболист должен прилететь в Рим, где пройдет медобследование перед завершением трансфера в питерский клуб. Ориентировочно это произойдет в среду или четверг.

    Сделка задерживается, потому что клубы еще не до конца согласовали условия трансфера, с футболистом все детали контракта урегулированы, сообщили «Спорт-Экспресс» в FOX Sports Argentina.

    Ожидается, что «Зенит» выплатит за Ригони 10,5 миллиона евро в течение двух лет. Хавбек подпишет с петербуржцами 4-летний контракт.

    Подробную статистику 24-летнего аргентинца смотрите здесь.

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