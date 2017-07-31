«Барселона» проведет переговоры по Дибале, трансфер оценивается в 110 млн евро
«Барселона» по-прежнему намерена приобрести форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.
Сообщается, что в ближайшее время спортивный директор каталонцев Арьедо Брайда проведет переговоры с генеральным директором туринцев Беппе Мароттой о переходе 23-летнего аргентинца.
При этом трансфер Дибалы оценивается в 110 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Барселона» готова заплатить за Дибалу 120 млн отступных.
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