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    «Барселона» проведет переговоры по Дибале, трансфер оценивается в 110 млн евро

    Теги Ювентус Барселона серия А Италия примера Испания возможные трансферы Беппе Маротта Арьедо Брайда Пауло Дибала

    «Барселона» по-прежнему намерена приобрести форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

    Сообщается, что в ближайшее время спортивный директор каталонцев Арьедо Брайда проведет переговоры с генеральным директором туринцев Беппе Мароттой о переходе 23-летнего аргентинца.

    При этом трансфер Дибалы оценивается в 110 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что «Барселона» готова заплатить за Дибалу 120 млн отступных.

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