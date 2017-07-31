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    Хави Гарсия может расторгнуть контракт с «Зенитом» и бесплатно перейти в «Бетис»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Бетис Хави Гарсия примера Испания возможные трансферы

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может перейти в «Бетис».

    30-летний испанец ведет переговоры о расторжении контракта с петербуржцами. Его соглашение рассчитано до лета 2019 года.

    «Бетис» предлагает Гарсии контракт на четыре года с сохранением зарплаты – 4 миллиона евро в год.

    Напомним, что футболист перешел в «Зенит» летом 2014 года из «Манчестер Сити» за 16,8 миллиона евро.

    Подробную статистику Хави Гарсии можно посмотреть здесь.

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