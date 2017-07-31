Хави Гарсия может расторгнуть контракт с «Зенитом» и бесплатно перейти в «Бетис»

Полузащитник Хави Гарсия может перейти в «Бетис».

30-летний испанец ведет переговоры о расторжении контракта с петербуржцами. Его соглашение рассчитано до лета 2019 года.

предлагает Гарсии контракт на четыре года с сохранением зарплаты – 4 миллиона евро в год.

Напомним, что футболист перешел в летом 2014 года из «Манчестер Сити» за 16,8 миллиона евро.

Подробную статистику Хави Гарсии можно посмотреть здесь.