Хави Гарсия может расторгнуть контракт с «Зенитом» и бесплатно перейти в «Бетис»
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может перейти в «Бетис».
30-летний испанец ведет переговоры о расторжении контракта с петербуржцами. Его соглашение рассчитано до лета 2019 года.
«Бетис» предлагает Гарсии контракт на четыре года с сохранением зарплаты – 4 миллиона евро в год.
Напомним, что футболист перешел в «Зенит» летом 2014 года из «Манчестер Сити» за 16,8 миллиона евро.
Подробную статистику Хави Гарсии можно посмотреть здесь.
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