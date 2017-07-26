Победа ЦСКА, бронза Ефимовой, допинг Зарипова и другие новости утра

1. ЦСКА победил АЕК (2:0) в первом матче квалификации Лиги чемпионов. Если считать квалификацию, Акинфеев не пропустил в ЛЧ впервые за 11 лет!

2. Грустная новость в хоккее: Зарипов дисквалифицирован на 2 года за допинг. В организме игрока найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Данис хочет оспорить решение ИИХФ и WADA.

3. На ЧМ по плаванию Ефимова завоевала бронзу на 100-метровке брассом, Красных стал третьим на дистанции 200 м свободным стилем.

4. «Реал» договорился о покупке Мбаппе за рекордные 160-180 млн евро. «Монако» пока все отрицает.

5. Еще один мегатрансфер готовит «Барселона». Клуб договорился с Коутиньо, осталось решить вопрос с «Ливерпулем».

6. «Бавария» обыграла «Челси» в Сингапуре – 3:2, а «Тоттенхэм» с тем же счетом уступил в США «Роме».

7. Полузащитник «Аякса» Нури выведен из комы. Его состояние, увы, остается стабильно плохим.

8. Хачанов и Кузнецов вышли во второй круг турнира ATP в Гамбурге. Рублев, Донской и Турсунов выбыли.

9. Мэр города Мон-де-Марсан съел крысу. Он обещал это сделать, если «Барса» выбьет «ПСЖ» из ЛЧ.

10. 13 клубов китайской суперлиги могут пропустить сезон из-за долгов. Среди должников – команды, за которые играют Тевес и Халк.

11. Мужская сборная России по водному поло проиграла Венгрии (5:14) в 1/4 финала ЧМ.

12. Стадион «Локомотив» планируют переименовать в «РЖД-Арену».

Цитата дня. «В финале Лиги Европы мы играли с «Севильей», а «МЮ» – с «Аяксом». Есть разница». Клопп отвечает Моуринью.