«Зенит» победил с 2 голами Дриусси, Неймар может остаться, «Барса» обыграла «Юве» и другие новости утра

1. «Зенит» обыграл «Рубин» (2:1) благодаря дублю Себастьяна Дриусси. «Краснодар» выстриг на своем поле фигуру быка и справился с «Тосно» (2:0).

2. Неймар в огне. Сначала сообщалось, что он согласовал контракт с «ПСЖ» на 30 млн евро в год, потом он вроде бы сообщил президенту «Барселоны» о желании уйти, а Месси, Суарес, Пике и другие игроки попросили его не уходить. Теперь Marca пишет, что Неймар хочет остаться.

3. «Барселона» обыграла «Ювентус» (2:1) на турнире International Champions Cup в США – Неймар, кстати, оформил дубль. «ПСЖ» уступил «Тоттенхэму» (2:4).

4. Продолжение мощнейшей истории из НБА: ЛеБрон Джеймс не будет вмешиваться в ситуацию с возможным обменом Кайри Ирвинга из «Кливленда». Оказывается, впервые тот попросил об обмене еще перед драфтом.

5. Важные матчи дня: «Челси» разгромил «Арсенал» (3:0), «Халл» Леонида Слуцкого в меньшинстве обыграл «Бенфику» (1:0), а «Ливерпуль» взял Кубок АПЛ в Азии, одолев в финале «Лестер» (2:1).

6. Революция: синхронное плавание переименовано в артистическое. И сразу дуэт Мальцев – Каланча взял золото чемпионата мира.

7. Теннисист Андрей Рублев впервые вышел в финал турнира ATP. За победу в хорватском Умаге он сыграет с Паоло Лоренци.

8. Роберто Манчини подтвердил, что «Зенит» ищет центрального защитника. Другая трансферная новость: «Динамо» арендует Ибрагима Цаллагова.

9. Женская сборная России по водному поло вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Обыграли Голландию.

10. Крыша «Крестовского» протекла во время матча «Зенит» – «Рубин». Печально.

11. «Разделку» на 20-м этапе «Тур де Франс» выиграл Боднар, Фрум – 3-й.

Цитата дня. Курбан Бердыев: «Мне нужно еще немного времени, чтобы вернуть прежний «Рубин»