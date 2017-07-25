Нападающий Данис Зарипов прокомментировал новость о своей двухлетней дисквалификации за допинг.

– Продолжаю тренировочный процесс и подготовку к сезону.

- Кто виноват в сложившейся ситуации?

– Я никого не хочу винить и искать крайних в этой ситуации. Это имеет место быть, и разбираться в этом только мне.

- Вы жалеете, что употребляли допинг?

– Любой спортсмен будет жалеть. Я пока в шоковом состоянии. Никто не ожидал, что все так произойдет.

- Многие уверены, что вы теперь завершите карьеру...

– У меня совсем другое мнение. Буду продолжать дальше работать и бороться за исправление этой ситуации, – сказал Зарипов.

«Ак Барс» 7 июля объявил о двухлетнем соглашении с 36-летним форвардом, но контракт Зарипова не был активирован.

Зарипов попался на допинге. Как это возможно?