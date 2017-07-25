Данис Зарипов: «Я никого не виню. Продолжаю подготовку к сезону. Буду бороться за исправление ситуации»
Нападающий Данис Зарипов прокомментировал новость о своей двухлетней дисквалификации за допинг.
– Продолжаю тренировочный процесс и подготовку к сезону.
- Кто виноват в сложившейся ситуации?
– Я никого не хочу винить и искать крайних в этой ситуации. Это имеет место быть, и разбираться в этом только мне.
- Вы жалеете, что употребляли допинг?
– Любой спортсмен будет жалеть. Я пока в шоковом состоянии. Никто не ожидал, что все так произойдет.
- Многие уверены, что вы теперь завершите карьеру...
– У меня совсем другое мнение. Буду продолжать дальше работать и бороться за исправление этой ситуации, – сказал Зарипов.
«Ак Барс» 7 июля объявил о двухлетнем соглашении с 36-летним форвардом, но контракт Зарипова не был активирован.
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