Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Данис Зарипов: «Я никого не виню. Продолжаю подготовку к сезону. Буду бороться за исправление ситуации»

    Теги Ак Барс Данис Зарипов допинг КХЛ

    Нападающий Данис Зарипов прокомментировал новость о своей двухлетней дисквалификации за допинг.

    – Продолжаю тренировочный процесс и подготовку к сезону.

    - Кто виноват в сложившейся ситуации?

    – Я никого не хочу винить и искать крайних в этой ситуации. Это имеет место быть, и разбираться в этом только мне.

    - Вы жалеете, что употребляли допинг?

    – Любой спортсмен будет жалеть. Я пока в шоковом состоянии. Никто не ожидал, что все так произойдет.

    - Многие уверены, что вы теперь завершите карьеру...

    – У меня совсем другое мнение. Буду продолжать дальше работать и бороться за исправление этой ситуации, – сказал Зарипов.

    «Ак Барс» 7 июля объявил о двухлетнем соглашении с 36-летним форвардом, но контракт Зарипова не был активирован.

    Зарипов попался на допинге. Как это возможно?

    Опрос

    Что теперь будет с Зариповым?

    5780 голосов 14
    • Закончит карьеру
      68%
    • Уедет в Америку
      21%
    • Вернется через два года
      4%
    • Вернется раньше
      7%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться