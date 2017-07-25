«Монако» опровергает информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу Мбаппе

В «Монако» опровергли информацию о договоренности с по трансферу форварда Килиана Мбаппе.

В интервью Sky Sports News представитель клуба заявил, что сделка не была согласована.

Портал Nice-Matin также утверждает, что «Монако» категорически опровергает эти сведения.

Сегодня в мадридском издании Marca появилась информация, что «Реал» договорился с «Монако» и заплатит за футболиста 160 миллионов евро.

Еще 20 миллионов может получить впоследствии в виде бонусов. По другим данным, сперва «Реал» заплатит 150 миллионов евро, а еще 30 миллионов «Монако» может получить в виде бонусов.

Нападающий может стать самым дорогим футболистом в истории. Сейчас рекорд принадлежит полузащитнику Полю Погба, которого «Ювентус» в прошлом году продал за 105-110 миллионов евро.