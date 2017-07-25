Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    АЕК – ЦСКА. Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов, считая квалификацию, впервые за 11 лет

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Премьер-лига Россия Лига чемпионов АЕК

    ЦСКА всухую выиграл первый матч у АЕК в гостях в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:0).

    Вратарь армейцев Игорь Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов (включая квалификацию) впервые за 11 лет и 43 матча.

    Впрочем, если считать групповой этап и плей-офф Лиги чемпионов, там серия Акинфеева пока что сохраняется – 39 матчей.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться