всухую выиграл первый матч у АЕК в гостях в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:0).

Вратарь армейцев не пропустил в Лиге чемпионов (включая квалификацию) впервые за 11 лет и 43 матча.

Впрочем, если считать групповой этап и плей-офф Лиги чемпионов, там серия Акинфеева пока что сохраняется – 39 матчей.