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    Ничья «Спартака» и поражение «Динамо», Фрум выиграл «Тур де Франс» и другие новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. «Спартак» не смог забить «Уфе» и сыграл нулевую ничью (впервые при Каррере), «Динамо» и «Ростов» дома уступили «Уралу» и «Ахмату» соответственно.

    2. Британский велогонщик Sky Кристофер Фрум выиграл «Тур де Франс». Это его 4-я победа за последние 5 лет.

    3. «Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника «Реала» Данило.

    4. В рамках International Champions Cup «Реал» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1, 1:2 в серии пенальти).

    5. Переговоры Неймара и «Барселоны» прошли неудачно, но потом Пике выложил фото с Неймаром и подписью «он остается».

    6. 19-летний российский теннисист Андрей Рублев выиграл первый титул в карьере и войдет в Топ-50.

    7. «РБ Лейпциг» не продаст Наби Кейта в летнее трансферное окно, хотя писали, что «Ливерпуль» уже согласовал трансфер за 83 млн евро.

    8. Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин и чемпион UFC Конор МакГрегор устроили перепалку в соцсетях.

    9. ЦСКА намерен приобрести кенийского форварда Олунгу, хотя агент опровергает.

    10. Российская шпажистка Татьяна Гудкова и рапирист Дмитрий Жеребченко выиграли золото чемпионата мира в Лейпциге.

    Цитата дня. «Бой против Конора МакГрегора – бизнес-решение, которое будут изучать в Гарварде». Скромняга Флойд Мэйвезер. 

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