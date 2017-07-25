Мэр города Мон-де-Марсан съел крысу – он обещал это сделать, если «Барса» выбьет «ПСЖ» из ЛЧ

Шарль Дайо, мэр французского города Мон-де-Марсан, сдержал обещание.

В прошлом сезоне «ПСЖ» играл с «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче французская команда победила со счетом 4:0. После этого Дайо заявил, что съест крысу, если пройдет дальше. Ответный матч закончился со счетом 6:1 в пользу каталонской команды. «Барселона» прошла .

Дайо выполнил свое обещание. В воскресенье он публично съел крысу и заявил, что по вкусу она напомнила ему кролика.