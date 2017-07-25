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    Мэр города Мон-де-Марсан съел крысу – он обещал это сделать, если «Барса» выбьет «ПСЖ» из ЛЧ

    Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов видео

    Шарль Дайо, мэр французского города Мон-де-Марсан, сдержал обещание.

    В прошлом сезоне «ПСЖ» играл с «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов. В первом матче французская команда победила со счетом 4:0. После этого Дайо заявил, что съест крысу, если «Барселона» пройдет дальше. Ответный матч закончился со счетом 6:1 в пользу каталонской команды. «Барселона» прошла «ПСЖ».

    Дайо выполнил свое обещание. В воскресенье он публично съел крысу и заявил, что по вкусу она напомнила ему кролика.

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