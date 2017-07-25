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    Илья Геркус: «Скорее всего, переименуем стадион «Локомотив» в «РЖД-Арену»

    Теги Локомотив стадион Локомотив Премьер-лига Россия бизнес Илья Геркус финансовый фэйр-плей

    «Локомотив» планирует продать права на название стадиона.

    Новое название будет связано с брендом Российских железных дорог.

    «Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД-Арена», – сказал президент «Локомотива» Илья Геркус.

    Нейминговые права будут реализованы в рамках действующего спонсорского соглашения с РЖД, никаких дополнительных сделок не планируется.

    «Мы решаем задачи по финансовому фэйр-плей, да и вообще должны создавать дополнительную ценность для своего акционера и владельца. Раз РЖД построил стадион, то будет справедливо, чтобы он назывался в честь компании», – сказал Геркус.

    «Локомотив» обновил стадион за 2 млн евро. Стало гораздо красивее 

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