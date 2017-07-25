Илья Геркус: «Скорее всего, переименуем стадион «Локомотив» в «РЖД-Арену»
«Локомотив» планирует продать права на название стадиона.
Новое название будет связано с брендом Российских железных дорог.
«Скорее всего, остановимся на варианте «РЖД-Арена», – сказал президент «Локомотива» Илья Геркус.
Нейминговые права будут реализованы в рамках действующего спонсорского соглашения с РЖД, никаких дополнительных сделок не планируется.
«Мы решаем задачи по финансовому фэйр-плей, да и вообще должны создавать дополнительную ценность для своего акционера и владельца. Раз РЖД построил стадион, то будет справедливо, чтобы он назывался в честь компании», – сказал Геркус.
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