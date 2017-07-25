Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    13 клубов китайской суперлиги могут пропустить сезон из-за долгов

    Теги Рикарду Карвалью дисквалификации высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Гуанчжоу Эвергранд Халк Оскар Шанхай Теллэйс

    13 клубов Китайской суперлиги имеют долги по зарплатам и премиям перед своими футболистами.

    До 15 августа команды обязаны покрыть все задолженностями и предоставить доказательства Ассоциации футбола Китая.

    В случае, если требования не будут выполнены, клубы могут быть наказаны исключением из числа участников чемпионата на следующий сезон.

    В число клубов-должников попали «Шанхай Шеньхуа», за который выступают Карлос Тевес, Обафеми Мартинс и Фредди Гуарин, «Гуанчжоу Эвергранд» (Паулиньо) и «Шанхай Теллэйс» (Халк, Оскар, Андре Виллаш-Боаш).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться