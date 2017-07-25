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    Юрген Клопп: «В финале ЛЕ мы играли с «Севильей», а «МЮ» – с «Аяксом». Есть разница»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Ливерпуль Аякс премьер-лига Англия Юрген Клопп Севилья Лига чемпионов Лига Европы

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал высказывания своего коллеги Жозе Моуринью, работающего с «Манчестер Юнайтед».

    Португалец ранее заявил, что мерсисайдской команде в новом сезоне придется тяжелее, поскольку она будет играть и во внутренних турнирах, и в еврокубках.

    «Мне не интересно, что говорит Моуринью. Почему я должен говорить о «Манчестер Юнайтед»? Жозе говорит о нас, да.

    Окей, мы годом ранее провели такой же сезон, как «Ман Юнайтед» в этот раз. И я не в курсе, интересовался ли кто-то, что мы испытывали.

    Жаль, что мы тогда не победили в финале, это правда. Мы играли с «Севильей», а они – с «Аяксом». В этом заключается разница.

    Мы испытывали трудности в ходе того сезона. Это верно. Лига Европы давалась тяжело. И «Челси» в новом сезоне тоже почувствует разницу. Они в прошлом чемпионате использовали порядка 13 игроков. Но и это не моя проблема. Даже если используют всего 11 игроков, это отличная работа.

    Я не хочу участвовать в таких разговорах. Если спрашиваете, то отвечаю, но мне это не интересно», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» в 2016 году проиграл в финале Лиги Европы «Севилье» (1:3). Сезон спустя «Манчестер Юнайтед» стал победителем этого турнира. В финале команда Моуринью обыграла «Аякс» (2:0).

    В новом сезоне «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выступят в Лиге чемпионов.

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