Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за применение запрещенных препаратов.

Положительными оказались допинг-пробы – и «А», и «В» – 36-летнего форварда, взятые после матча между «Магниткой» и ЦСКА 29 января 2017 года (3:4 ОТ).

В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.

Напомним, что в 2010 году во Игр в Ванкувере на псевдоэфедрине попался словацкий защитник , который получил лишь выговор. Прием препарата спортсмену рекомендовали врачи и в сборной, и клубе НХЛ, а сам игрок сотрудничал с ВАДА.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи из-за этого препарата финальный матч с канадцами пропустил швед Никлас Бэкстрем. Он утверждал, что принимал вещество для лечения аллергии.

Длительность дисквалификации Зарипова связана с использованием гидрохлортиазида, который относится к классу диуретиков, или мочегонных средств – они помогают маскировать применение допинга: быстро выводят его из организма. Наличие связки двух веществ наталкивает на вывод, что игрок знал о применении допинга и намеренно пытался избавиться от его следов.