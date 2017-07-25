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    В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид

    Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА Данис Зарипов Любомир Вишневски допинг Ларс Никлас Бэкстрем КХЛ

    Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за применение запрещенных препаратов.

    Положительными оказались допинг-пробы – и «А», и «В» – 36-летнего форварда, взятые после матча КХЛ между «Магниткой» и ЦСКА 29 января 2017 года (3:4 ОТ).

    В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.

    Напомним, что в 2010 году во Игр в Ванкувере на псевдоэфедрине попался словацкий защитник Любомир Вишневски, который получил лишь выговор. Прием препарата спортсмену рекомендовали врачи и в сборной, и клубе НХЛ, а сам игрок сотрудничал с ВАДА.

    В 2014 году на Олимпиаде в Сочи из-за этого препарата финальный матч с канадцами пропустил швед Никлас Бэкстрем. Он утверждал, что принимал вещество для лечения аллергии.

    Длительность дисквалификации Зарипова связана с использованием гидрохлортиазида, который относится к классу диуретиков, или мочегонных средств – они помогают маскировать применение допинга: быстро выводят его из организма. Наличие связки двух веществ наталкивает на вывод, что игрок знал о применении допинга и намеренно пытался избавиться от его следов.

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