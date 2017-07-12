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    Роберто Манчини: «Зенит» – главный клуб России, как в Италии – «Ювентус»

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игроках, которые отказываются от предложений из России.

    «Таких игроков меньшинство, но они есть. Я считаю, что они просто не готовы к получению нового опыта, к новым приключениям, поэтому сразу отказываются. На мой взгляд, поступают неправильно. Возможно, они не понимают значимости «Зенита». 

    «Зенит» – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, в Италии «Ювентус». Клубов с таким стадионом и базой, как у «Зенита», в Италии просто нет. Может быть, игроки даже и не подозревают об этом», – сказал Манчини.

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