Главный тренер Роберто Манчини поделился мнением об игроках, которые отказываются от предложений из России.

«Таких игроков меньшинство, но они есть. Я считаю, что они просто не готовы к получению нового опыта, к новым приключениям, поэтому сразу отказываются. На мой взгляд, поступают неправильно. Возможно, они не понимают значимости «Зенита».

«Зенит» – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, в Италии «Ювентус». Клубов с таким стадионом и базой, как у «Зенита», в Италии просто нет. Может быть, игроки даже и не подозревают об этом», – сказал Манчини.