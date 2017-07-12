Роберто Манчини: «Зенит» – главный клуб России, как в Италии – «Ювентус»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игроках, которые отказываются от предложений из России.
«Таких игроков меньшинство, но они есть. Я считаю, что они просто не готовы к получению нового опыта, к новым приключениям, поэтому сразу отказываются. На мой взгляд, поступают неправильно. Возможно, они не понимают значимости «Зенита».
«Зенит» – главный клуб России, такой же по значимости, как, например, в Италии «Ювентус». Клубов с таким стадионом и базой, как у «Зенита», в Италии просто нет. Может быть, игроки даже и не подозревают об этом», – сказал Манчини.
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