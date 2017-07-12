Флойд Мэйвезер: «26 августа я нокаутирую эту суку МакГрегора»
Первая пресс-конференция перед боем Конора МакГрегора и Флойда Мэйвезера, назначенным на 26 августа, обернулась взаимной перепалкой.
«Позвольте мне продемонстрировать, как выглядит боец на 100 миллионов. У меня по-прежнему есть 100 миллионов, а он к такой сумме даже не прикасался», – сказал Флойд, достав из рюкзака предполагаемый чек на эту сумму.
Также Мэйвезер сообщил, что нацелен на победу нокаутом.
«Я не отступаю ни перед кем. Поставьте их в ряд и я собью их, словно кегли. 26 августа я нокаутирую и эту суку», – заявил Мэйвезер, одержавший последнюю досрочную победу в 2011 году.
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