Главный тренер Роберто Манчини поделился ожиданиями от игры нападающих команды Александра Кокорина и в новом сезоне.

«От обоих мы ждем очень многого. Они уже не мальчики, а высококлассные спортсмены, профессионалы, которые хорошо знают чемпионат России. Должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон и соблюдать дисциплину как в команде, так и за ее пределами. Им есть что доказывать.

Согласен, что Кокорин – один из самых талантливых игроков России, и хочу, чтобы он раскрыл свой потенциал как можно скорее. Я считаю, что он не раскрылся и с точки зрения техники.

Существуют игроки, которые не до конца раскрывают свой потенциал, не выкладываются на тренировках по максимуму и не достигают пика. Тевес и Балотелли именно такие, но они при этом выиграли огромное количество трофеев, проявили себя на самом высоком уровне. Кокорин же, как и Дзюба, если брать их потенциал, пока не выиграли столько трофеев, сколько могут. Им нужно совершать экстраординарные усилия, работать в десятки раз усерднее, нежели сейчас, чтобы достигнуть этого», – сказал Манчини.

В прошедшем сезоне чемпионата России Кокорин сыграл в 29 матчах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

Дзюба провел 26 игр, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.