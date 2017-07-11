Доннарумма продлил контракт с «Миланом» до 2021 года
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подписал с клубом новый контракт до 2021 года.
Зарплата игрока составит 6 миллионов евро в год.
Его брат Антонио также подписал контракт с клубом и будет получать в «Милане» один миллион евро за сезон.
Ранее сообщалось, что сумма отступных за 18-летнего голкипера составит 70 миллионов евро. В случае, если клуб не будет выступать в Лиге чемпионов, сумма составит 50 миллионов евро.
Подробную статистику Доннаруммы можно посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «Милана»
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