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    Доннарумма продлил контракт с «Миланом» до 2021 года

    Теги Милан серия А Италия Антонио Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подписал с клубом новый контракт до 2021 года.

    Зарплата игрока составит 6 миллионов евро в год.

    Его брат Антонио также подписал контракт с клубом и будет получать в «Милане» один миллион евро за сезон.

    Ранее сообщалось, что сумма отступных за 18-летнего голкипера составит 70 миллионов евро. В случае, если клуб не будет выступать в Лиге чемпионов, сумма составит 50 миллионов евро.

    Подробную статистику Доннаруммы можно посмотреть здесь.

    Фото: официальный сайт «Милана»

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