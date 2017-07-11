Панин подписал контракт с «Салаватом»
Защитник Григорий Панин подписал контракт с «Салаватом Юлаевым».
Одностороннее соглашение рассчитано до окончания ближайшего сезона.
Предыдущей командой хоккеиста был ЦСКА.
«Мы с тренерами посчитали, что нам нужны восемь взрослых защитников. На сегодняшний день у нас их семь.
Панин – опытный защитник. Все знают, что он жесткий. Это очень командный игрок, который хорошо действует по заданию, а для нас это важно.
Есть некоторые проблемы, ведь первые восемь матчей в чемпионате он сыграть не сможет, поскольку дисквалифицирован. Но у нас есть ребята, которые смогут сыграть», – сказал генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.
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